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Kardelen 5 kişiyi hayata bağladı

18 Ekim 2019

KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kardelen Çetin’in ailesince bağışlanan organları Antalya’daki 5 hastaya nakledildi

KALBİ DENİZLİ’DE ATACAK: Kardelenin kalbi, Denizli’de yaşayan 31 yaşındaki Necip Fazıl Çetin’e nakledildi. Kardelen’in, karaciğeri ise siroza bağlı karaciğer yetmezliği çeken 41 yaşındaki Mustafa Dönmez’i hayata bağladı

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kardelen Çetin’in ailesince bağışlanan organlarından kalbi ve akciğeri Antalya’daki iki hastaya umut oldu.

 

Öğrenim gördüğü üniversitenin yerleşkesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen ve ailesince organları bağışlanan Çetin’in kalbi ve karaciğeri ambulans uçak ile Antalya’ya getirildi.

 

Çetin’in kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından Denizli’de yaşayan 31 yaşındaki Necip Fazıl Çetin’e nakledildi.

Çetin’in karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından siroza bağlı karaciğer yetmezliği çeken 41 yaşındaki Mustafa Dönmez’e nakledildi.

Nakillerin başarılı geçtiği ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Böbrekleri Kıbrıs’ta iki hastaya umut oldu

Talihsiz genç Kardelen Çetin’in böbrekleri ise Kıbrıs’ta diyalize bağlı yaşam sürdüren iki hastaya umut oldu. Kardelen’in korneası da başka bir hastanın yeniden görmesini sağlayacak.

Hastanede lokum dağıtıldı

Beyin ölümü, Pazartesi günü gerçekleşen Kardelen’in organları dağıtıldıktan sonra ilesi cenazeyi defnetmek için teslim aldı. Aile Kardelen’in vefat ettiği hastanede dün öğleden sonra “Kardelen Çetin ruhuna” diyerek lokum dağıttı.  Kardelen Çetin’in memleketi Kuşadası’nda defnedileceği öğrenildi.

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