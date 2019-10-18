Atatürk büstüne saygısızlık

İşyerine olan geçit için Alayköy’deki Atatürk büstünü tarumar ettiler…

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de “geçit hakkı” gerekçe gösterilerek, Atatürk büstünün de yer aldığı alan dozerle darmadağın edildi.

Konuyla ilgili olarak Havadis’e şikayette bulunan Alayköylü vatandaşlar, bu durumun Ata’ya saygısızlık olduğunu belirttiler ve protesto ettiler.

Atatürk büstünün de bulunduğu alanın uzun yıllardır var olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, geçit hakkı bahanesiyle duvarların yıkıldığını, ağaçların söküldüğünü belirttiler ve yetkilileri göreve davet ettiler.

Bu yapılanın Atatürk’ün anısına saygısızlık ve kamu malının tarumar edilmesi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yıkım kararının derhal durdurulması ve alanın eski haline dönüştürülmesini talep ettiler.