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Karantinasız Girişlere Hayır için araçlı eylem

12 Temmuz 2020
Karantinasız Girişlere Hayır

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu, ülkeye karantinasız girişleri yarın düzenleyeceği eylemle protesto edecek.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi adına Saffet Aşıksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Altyapı hazırlıkları yapılmadan ve doğru kriterlere göre hareket edilmeden, ülkeye karantinasız girişlere izin verilmesini protesto edeceğimiz eylem organize etmiş bulunuyoruz” dedi.

Aşıksoy, yarın akşam saat 19.00’da Başbakanlık önünde oluşturulacak araçlı konvoyla, Dereboyu Caddesi (Mehmet Akif ve Osman Paşa caddeleri) üzerinden Meclis önüne kadar gideceklerini, Covid 19 virüsünün sokakta olma ihtimalinden dolayı kimsenin aracından inmeyeceğini ve Meclis önünde basın açıklaması okunacağını belirtti.

Eylem Komitesi Adına Saffet Aşıksoy’un yaptığı açıklama şöyle:

 

Basın Bildirisi

Daha önceki basın bildirimizde bildirdiğimiz altyapı hazırlıkları yapılmadan ve doğru kriterlere göre hareket edilmeden, ülkeye karantinasız girişlere izin verilmesini protesto edeceğimiz eylem organize etmiş bulunuyoruz.

13 Temmuz saat 19.00’da Başbakanlık önünden, Dereboyu caddesi (Mehmet Akif ve Osman Paşa Caddeleri) üzerinden meclis önüne kadar araçlarımızla konvoy oluşturacağız. Covid 19 virüsünün sokakta olma ihtimalinden dolayı kimse aracından inmeyecek. Meclis önünde eylem bitecek. Küçük bir grup, sosyal mesafeye uyarak meclis önünde basın bildirisi okuyacak.

Bu vesile ile değerli basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın gününü kutlar, basının özgür olduğu günlere kavuşmayı dileriz.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi Adına

Saffet Aşıksoy


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