Karantina günlerinde Paris sokaklarında sinema keyfi

Coronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarının kapatıldığı Paris’te bir sinema salonu filmleri sokaklarda duvarlara yansıtmaya karar verdi. Evlerinde karantinada olan Parisiler de pencere ve balkonlardan sinema keyfi yaşadı. Corona virüs salgını pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına yol açtı. Paris’teki La Clef adlı sinema salonu da onlardan biri. Ancak sinema yetkilileri, bir alternatif geliştirerek filmleri binaların duvarlarına yansıtarak herkesin bulunduğu yerden izlemesine fırsat verdi.

“Artık filmlerimizi sinemada seyirciye gösteremiyorsak duvarlara yansıtalım, sokakta gösterelim dedik” şeklinde konuşan organizatör Derek Woolfenden, film gösterimlerine Kirk Douglas’ın başrolde yer aldığı 1955 yapımı Man Without a Star ile başladıklarını anlattı. İzolasyonda olan Parisliler de sinemanın bu kararından memnuniyet duydu ve gerek evlerinin pencerelerinden ya da balkonlarından, gerekse sokağa çıkarak sinema keyfi yaşadı. Paris’te sokaklarda film gösterimi etkinliği her hafta devam edecek.