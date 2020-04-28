Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 5 hafta önce kapatılan Avustralya’nın ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı.

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan bazı kısıtlamalar yavaş yavaş hayatlarımızdan çıkmaya başlıyor. Avustralya’da yeni vaka ve ölü sayısında hızlı bir azalış görülmesi sonrası ünlü Bondi Sahili’ni kısmen açılacağı duyurulmuştu.

Uluslararası haber ajansı AFP’de yer alan habere göre bu kararın uygulamaya konulması ile birlikte onlarca kişi ülkenin en popüler lokasyonlarından birisi olarak gösterilen sahile koştu.

5 haftadır kapalı olan Bondi Plajı ve çevresindeki plajların yeniden açılması Avustralya Hükümeti’nin kısıtlamaları kademeli olarak gevşetme planının bir parçası.

Vaka sayısının 7 binin altına olduğu ülkede dün 5 yeni corona virüs vakası tespit edilmişti. Salgının görüldüğü günden bugüne ülkedeki COVID-19’a bağlı ölüm sayısı ise 84 olarak açıklandı.