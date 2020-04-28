KıbrısManşet

Tüketiciler Derneği’nden hükümete Çin’e tazminat davası açması çağrısı

28 Nisan 2020

Tüketiciler Derneği, hükümete, Kovid-19 virüsünün üretimine veya yayılmasına neden olan Çin hükümetine tazminat davası açma çağrısı yaparak, Çin ürünlerinin KKTC’ye ithalatının yapılmasının da yasaklanmasını talep etti.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyanın kapanmasına neden olan, ekonomik ve sosyal yaşamı donduran ve onbinlerce insanın ölümüne neden olan ölümcül koronavirüs kovid-19 doğal bir virüs olabileceğinden çok nano-biyo teknolojik bir üretim olasılığına dikkat çekti.

Işık, “Bu virüsün üretimi veya yayılmasına neden olan Çin hükümetine dava açması ve ülkeye verilen zararların karşılanmasını talep etmesini Hükümete önermektedir” dedi.

Hasan Yılmaz Işık, Çin’in tazminat yükümlülüğünü yerine getirene kadar tüm Çin ürünlerinin KKTC’ne ithalatını yasaklamasını talep etti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Havuz yenilendi

Havuz yenilendi

27 Nisan 2020
Photo of Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

27 Nisan 2020
Photo of Bir haftada 447 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bir haftada 447 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

27 Nisan 2020
Photo of Perşembeden itibaren yağmurlu hava geliyor

Perşembeden itibaren yağmurlu hava geliyor

27 Nisan 2020
Photo of Evde Kal Konserleri devam ediyor

Evde Kal Konserleri devam ediyor

27 Nisan 2020
Photo of Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği’nden hayvanlara yardım çağrısı

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği’nden hayvanlara yardım çağrısı

27 Nisan 2020
Photo of Kanber: Hükümet önlem almazsa kriz derinleşecek

Kanber: Hükümet önlem almazsa kriz derinleşecek

27 Nisan 2020
Photo of Basketbolda başkanlarla buluşma

Basketbolda başkanlarla buluşma

27 Nisan 2020
Photo of Güney’de çalışan vatandaşlar eylem yaptı

Güney’de çalışan vatandaşlar eylem yaptı

27 Nisan 2020
Photo of Sporumuzun üst kademesi de boş oturmuyor  

Sporumuzun üst kademesi de boş oturmuyor  

27 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı