Karagil: Arter hiyerarşik yapıyı bozdu

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nin 12 aydır ek mesai ödemediğini açıkladı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası örgütlü bulunduğu Gazimağusa Belediyesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulundu.

Sendika Başkanı Halil Karagil’in okuduğu basın açıklamasında, belediyede 12 aydır çalışanların ek mesailerinin ödenmediği, ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmadığı, emekliye ayrılan personelin 8 aydır ikramiyelerinin ödenmediği savunuldu.

Belediye Başkanı Arter tarafından hiyerarşik yapının bozulduğu ileri sürülen basın açıklamasında, belediyeye gereksiz istihdamların devam ettiği ve belediyenin mali yapısının zarara uğratıldığı görüşleri ifade edildi.

Sendikaya destek veren Dev-İş Federasyonu Başkanı Koral Aşam da, çalışanın haklarının gasp edilmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, çalışanların haklarını alınması için gereken mücadelenin verileceğini sözlerine ekledi.