Maya uygarlığının parçalanmasına neden olan yanardağ patlamasının tarihi ilk kez tespit edildi
Oxford Üniveristesi’nden bilim insanları, Maya uygarlığını bin yıldan daha uzun bir süre önce sarsan yıkıcı bir yanardağ patlamasının tarihini ilk kez keşfetti.
El Salvador’da bulunan Ilopango yanardağının, milattan sonra 300 ile 600 arasında büyük bir patlama yaşadığı uzun zamandır biliniyordu, ancak daha kesin bir tarih şimdiye kadar araştırmacılar tarafından tespit edilememişti.
KÜLLER 7 BİN KİLOMETRE ÖTEDEKİ ARKTİK BÖLGESİNE TAŞINDI
Arkeologlar, El Salvador’da bulunan Ilopango yanardağının yanardağın etrafında bulunan kül birikintilerinde bulunan kömürleşmiş maun ağacı kalıntılarının radyokarbon analizini yaparak, büyük patlamanın M. S. 431 yılı dolaylarında gerçekleştiğini açıkladı.
Bulgularını doğrulamak için araştırmacılar, 3 boyutlu modelleme kullanarak patlamayla ortaya çıkan toz bulutunun üst atmosfere 28 kilometre boyunca yükseldiğini hesapladı. Ardından hava akımları ile küllerin yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktaki Arktik’e’ taşındığı ortaya çıkarıldı.
GRÖNLAND’DE BULUNAN BUZ ÇEKİRDEĞİ HİPOTEZİ DOĞRULADI
Grönland’da bulunan bir buz çekirdeğinin analizi de aynı kimyasal yapıyı ortaya çıkardı ve araştırmacıların hipotezlerinin doğruluğunu kanıtladı. Buna göre Maya uygarlığının parçalanmasına neden olan şiddetli patlama 1,590 yıl önce meydana geldi. Bugün, Ilopango Caldera, modern San Salvador’a 10 kilometreden daha kısa bir mesafede bir krater gölüne dönüştü ve Orta Amerika’daki sismik olarak en aktif bölgelerden biri olan 20 aktif yanardağ zincirinin bir parçasını oluşturuyor.
ORTA AMERİKA’YI BEYAZ KÜLLE KAPLADI
Yaklaşık, bin 600 yıl önce meydana gelen bir milyon 300 bin kilometre kareden fazla bir alanı kaplayan Orta Amerika’yı beyaz külle kapladı ve ona “Tierra Blanca Joven” (İspanyolca: Genç Beyaz Toprak) adını kazandırdı.
1980 YILINDA GELEN ST. HELENS PATLAMASINDAN 50 KAT DAHA BÜYÜK
Oxford Üniversitesi’nden baş yazar Victoria Smith, “Bu bölgede, o dönem en az bir hafta boyunca Güneş yüzünü göstermemiş olmalı. Tierra Blanca Joven, 1980’de meydana gelen ve 57 kişinin öldüğü ABD’deki Saint Helens Dağı’ndaki patlamadan 50 kat daha büyüktü. Piroklastik akışlarının hacmi, volkanik kül ve süngertaşı akımları Saints Helen’sin 10 katı yüksekti. 40 kilometre içindeki her canlıyı öldürdü iki katı büyüklükteki bir alanı bir buçuk yüzyıl boyunca yaşanmaz hale getirdi” ifadelerini kullandı.
MAYALILAR HAKKINDA
Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklardan birisini oluşturuyor.