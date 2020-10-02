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Maya uygarlığının parçalanmasına neden olan yanardağ patlamasının tarihi ilk kez tespit edildi

2 Ekim 2020
Maya uygarlığı yanardağ






Oxford Üniveristesi’nden bilim insanları, Maya uygarlığını bin yıldan daha uzun bir süre önce sarsan yıkıcı bir yanardağ patlamasının tarihini ilk kez keşfetti.

El Salvador’da bulunan Ilopango yanardağının, milattan sonra 300 ile 600 arasında büyük bir patlama yaşadığı uzun zamandır biliniyordu, ancak daha kesin bir tarih şimdiye kadar araştırmacılar tarafından tespit edilememişti.







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2 Ekim 2020

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