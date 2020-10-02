Maya uygarlığının parçalanmasına neden olan yanardağ patlamasının tarihi ilk kez tespit edildi

GRÖNLAND’DE BULUNAN BUZ ÇEKİRDEĞİ HİPOTEZİ DOĞRULADI

Grönland’da bulunan bir buz çekirdeğinin analizi de aynı kimyasal yapıyı ortaya çıkardı ve araştırmacıların hipotezlerinin doğruluğunu kanıtladı. Buna göre Maya uygarlığının parçalanmasına neden olan şiddetli patlama 1,590 yıl önce meydana geldi. Bugün, Ilopango Caldera, modern San Salvador’a 10 kilometreden daha kısa bir mesafede bir krater gölüne dönüştü ve Orta Amerika’daki sismik olarak en aktif bölgelerden biri olan 20 aktif yanardağ zincirinin bir parçasını oluşturuyor.