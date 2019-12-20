Kara para aklama soruşturması

Genco Ecer, Ahmet Saldam, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov, suç gelirlerinin aklanması ve suç gelirleri aklanması için gizli ittifak kurmaktan suçlanıyor

Evrim KAMALI

Kıbrıslı Türk Müzisyen Genco Ecer, Ahmet Saldam, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov, suç gelirlerinin aklanması ve suç gelirleri aklanması için gizli ittifak suçlaması ile tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin mahkemedeki ifadesinde, zanlıların KKTC üzerinden 2 milyon Euro parayı aklamak için anlaştıklarını söyledi.

“Saldan’ın şikayeti ile ortaya çıktı”

Özmüezzin, olayın 12 Aralık’ta Ahmet Saldan’ın polise parasının çalındığına dair yaptığı şikayetle ortaya çıktığını belirtti.

Özmüezzin, Saldan’ın ifadesinde Almanya’daki şirketin temsilcisine teminat olarak 110 bin euro verdiklerini, söz konusu şahsın parayı çaldığını ancak anlaşmanın yapılmadığını anlattığını söyledi.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, bunun üzerine yapılan soruşturmada olayın kara para aklama meselesi olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Özmüezzin, zanlı Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’un ifadelerinde Ahmet Saldan’a ait bir arazi olduğu, Almanya’daki şirketin arsayı satın almış gibi gösterileceği, anlaşmaya fesih maddesi konulacağını, böylelikle satış bedeli olarak KKTC’ye aktarılan 2 milyon Euro paranın yüzde 65’şinin geri gönderileceğini, yüzde 45’inin ise Saldan’ın alıp kendilerine de komisyon vereceklerini söylediklerini anlattı.

“1 milyon 890 bin Euro hesap CV’si tespit edildi”

Mustafa Özmüezzin telefon yazışmalarında İstanbul Ümraniye Vakıf Bank şubesinden Güzelyurt Ziraat Bankası’na zanlı Ahmet Saldam adına 1 milyon 890 bin Euro hesap CV’si tespit edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmada, böyle bir paranın transfer veya yatırım olmadığını ifade eden polis, zanlıların KKTC ye kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını ancak yakaladıklarını söyledi.

Polis memuru, söz konusu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için Interpol’e yazı yazıldığını kaydetti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Polis soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer ve Zamig Zeynalov’un 20 bin TL nakit yatırmasına, her biri için 200’er bin TL kefalet senedi imzalanmasına, zanlı Emre Doyan için ise bir kişinin 200 bin TL kefalet imza etmesine karar verdi.