“Denize attım, başını taşla ezdim”

Girne Kaza Mahkemesi, Halil Karakız cinayetinin zanlısı Arif Gökçek’i tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi. Gökçek’in mahkemede okunan ifadesi kan dondurdu

Evrim KAMALI

Girne’de 6 Aralık’ta denizde cesedi bulunan Halil Karakız’ı öldürmek suçundan tutuklanan Arif Gökçek, Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, mahkemedeki ifadesinde, zanlının 5 Aralık’ta birlikte Kordonboyu’na gittiği arkadaşı Halil Karakızı’n denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı.

Gökyay, bunun üzerine Karakız’ı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 Aralık’ta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti.

Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 Aralık’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söyledi.

“Küfür etti, kavga ettik, öldürdüm”

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Polis, zanlının ifadesinde kendisine küfür ettiği için Karakız’la kavga ettiğini, mendirekten düşmesini sağladıktan sonra başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Gökyay, soruşturmanın devam ettiğini, otopsi işlemlerinin bittiğini ancak raporların henüz temin edilmediğini ifade etti.

DNA analizi de yapılacağını kaydeden Gökyay, ayrıca olay mahallinde zanlının Karakız’ı öldürmek için kullanmış olabileceği cismin de tespit edildiğini belirtti.

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, Karakız’dan örnekler alındığını, toksolojik inceleme için Türkiye Adli Tıpa gönderileceğini, ayrıca DNA sonuçlarının da bekleneceğini ifade etti.

Zanlının ilk kez 13 Kasım’da ülkeye giriş yaptığını ve 30 günlük vize süresinin de dolduğunu kaydeden Gökyay, davalarında hazır olması için 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti