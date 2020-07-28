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Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

28 Temmuz 2020
Cem Kapısız

KTSK Başkanı Cem Kapısız hükümetin sözde kamu yararı amacıyla grevi yasaklanmasını protesto ederken ilgili Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde Covid salgınına bağlı vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle sağlık sistemimiz zorlanmaktadır. Bu nedenle ülkeye giriş yapanların PCR sonuçları alınıncaya kadar devlet karantinasında kalmaları gerekmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararları da bu yöndedir. Hükümete yaptığımız çağrı bu kararları dikkate alması ve ekonomik yapıyı da etkilemeyecek şekilde bir ortak zemin bulması yönünde idi.  Ancak Hükümet kendilerine verdiğimiz süre zarfında bizlerle görüşmemiş ve de başlattığımız grevi kamu yararı gerekçesiyle yasaklamıştır. Grevin yasaklanmasının ardından Başbakanlıkta yapılan toplantıda Sn. Ersin Tatar talebimize olumsuz yanıt vermiştir. Dolayısı ile halk sağlığı devletin güvencesinde değil halen kişilerin inisiyatifindedir. Bu inisiyatifin tehlikeli sonuçlarını da her gün basında izliyoruz. Sonuç olarak Hükümet ile herhangi bir anlaşmaya vardığımız doğru değildir.

Ayrıca Hükümet’in anti-demokratik olarak sözde kamu yararı amacıyla grevimizi yasaklanmasını protesto ederken ilgili Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna bildiririz.

HTKS Yönetim Kurulu (a)

Başkan


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