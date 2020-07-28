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YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

28 Temmuz 2020
YODİD-YTB

YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu ile ekleri yayımlandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi arasında bugün imzalanan Mutabakat Zabtı uyarınca ayrılan kontenjanlarla ilgili hazırlanan YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu ile ekleri yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, aday öğrencilerin kılavuzu dikkatlice okuyarak başvuru işlemlerini kılavuzda belirtildiği şekilde yapmaları gerektiği belirtildi.
YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu ile Eklerine https://mebnet.net ve https://yobis.mebnet.net internet adreslerinden ulaşılabilir.

 


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