Güney KıbrısSürmanşet

Kusios: Türkiye’ye daha sert yaptırım uygulanmalı

28 Temmuz 2020
Kiriakos Kusios

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, doğalgazla ilgili “mücadelede” Türkiye’ye daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Alman radyo kanalı “ARD”ye röportaj veren Kusios, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve AB’nin buna net şekilde, daha sert yaptırımlar uygulamak kaydıyla tepki göstermesi gerektiğini iddia etti.
Habere göre Kiriakos Kusios, AB’nin şu ana kadar gerçek anlamda sınırlarını koruduğunu göremediklerini ifade ederek, bu sınırların “Kıbrıs ile Yunanistan” olduğunu kaydetti.
Kusios, AB’nin birçok kez Türkiye’yi yabancı sulardaki sondaj faaliyetleri nedeniyle kınadığını ve birtakım yaptırımlar uyguladığını; ancak bu yaptırımların Türkiye’nin pek fazla “canını yakmadığını” belirtti.
Yaptırımların ekonomi, ticaret ve diğer alanlara genişlemesi gerektiğine işaret eden Kusios, Türkiye’nin mali açıdan AB’ye bağlı olduğunu öne sürerek, bu baskı aracının AB tarafından kullanılması gerektiğini söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncılar köyünde eylem

Akıncılar köyünde eylem

26 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bugün 912 test yaptı

26 Temmuz 2020
Photo of Minik Derin Su’ya uygun ilik için ‘seferberlik’ başlatıldı

Minik Derin Su’ya uygun ilik için ‘seferberlik’ başlatıldı

26 Temmuz 2020
Photo of 7 köyün Kırsal Kesim altyapı eksiklikleri gideriliyor

7 köyün Kırsal Kesim altyapı eksiklikleri gideriliyor

26 Temmuz 2020
Photo of Mavroyannis: BM bize adil davranmadı

Mavroyannis: BM bize adil davranmadı

26 Temmuz 2020
Photo of Eisenhower Girit’in güneyine gidiyor

Eisenhower Girit’in güneyine gidiyor

26 Temmuz 2020
Photo of ABD’de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü, 4 yaralı

ABD’de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü, 4 yaralı

26 Temmuz 2020
Photo of Bir ayda 12 rahibe hayatını kaybetti

Bir ayda 12 rahibe hayatını kaybetti

26 Temmuz 2020
Photo of Kuzey Kore’de Coronavirüs şüphesi

Kuzey Kore’de Coronavirüs şüphesi

26 Temmuz 2020
Photo of ABD’de kasırga alarmı

ABD’de kasırga alarmı

26 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı