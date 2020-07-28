Dövizdeki yükseliş sürüyor

Döviz kurları güne yükselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 6,8700 liradan, euro 8,0650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8680 liradan alınan dolar, 6,8700 liradan satılıyor. 8,0630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,0650 lira olarak belirlendi.
Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, euronun satış fiyatı ise 8,0610 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8848
|6,8931
|6,8939
|6,8454
%0,47
|10:21
|EUR – Euro
|8,0737
|8,0864
|8,1121
|8,0435
%0,27
|10:21
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,8522
|8,8635
|8,8826
|8,8130
%0,26
|10:22
|CHF – İsviçre Frangı
|7,4740
|7,4828
|7,4678
|7,4946
%0,29
|10:16
|CAD – Kanada Doları
|5,1474
|5,1501
|5,1497
|5,1674
%0,21
|10:20