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Dövizdeki yükseliş sürüyor

28 Temmuz 2020
döviz kurları

Döviz kurları güne yükselişle başladı… İstanbul serbest piyasada dolar 6,8700 liradan, euro 8,0650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8680 liradan alınan dolar, 6,8700 liradan satılıyor. 8,0630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,0650 lira olarak belirlendi.

Dün, kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, euronun satış fiyatı ise 8,0610 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,88486,89316,89396,8454
%0,47
10:21
EUR – Euro8,07378,08648,11218,0435
%0,27
10:21
GBP – İngiliz Sterlini8,85228,86358,88268,8130
%0,26
10:22
CHF – İsviçre Frangı7,47407,48287,46787,4946
%0,29
10:16
CAD – Kanada Doları5,14745,15015,14975,1674
%0,21
10:20


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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