Kıbrıs

Akıncı: Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olmalı

28 Temmuz 2020
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü münasebetiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyaret anısı olarak plaket takdim ederek KKTC’nin ilelebet huzur ve barış içerisinde yaşaması temennisinde bulundu.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, vermiş olduğu hizmetler nedeniyle Tuğgeneral Altan Er ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
“Bu adada özgür bir toplum ve Rum tarafıyla eşitlik içerisinde var olabilmemiz için sizlerin güçlü varlığı her zaman önemlidir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olursa birbirini tamamlar” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, GKK ve Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik olgusunun önemli parçaları olduğunu söyledi.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da yer aldı.


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