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Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

28 Temmuz 2020

Cenk Hoca şikayet edilen videoyu kaldırıp, özür videosu yayınladı, Cumhurbaşkanlığı şikayeti geri çekti.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan videoya ilişkin Polis Genel Müdürlüğüne yapılan şikayetin geri çekildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı, Bilişim Suçları Yasası kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan videoya ilişkin Polis Genel Müdürlüğüne yaptığı şikayeti, videonun ilgili şahıs tarafından yayından kaldırılarak özür dilenmesi üzerine geri çekti. Söz konusu videoyu yayından kaldıran şahıs, hata işlediğini beyan eden yeni bir video yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, ailesinden ve sevenlerinden özür diledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ilgili şikayetini geri çekti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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