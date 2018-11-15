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Kante Chelsea’nin vergi kaçırma teklifini reddetmiş

Football Leaks belgeleriyle Cristiano Ronaldo gibi birçok futbolcunun vergi cenneti ülkelerde sermayesi olduğu öğrenilirken, Fransız yıldız N’Golo Kante'nin kulübünün büyük ısrarına rağmen maaşının 'offshore' hesabına yatırılması teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Belgeleri analiz eden Mediapart adlı Fransız haber sitesi, İngiliz devi Chelsea’de forma giyen Kante ile ilgili Football Leaks belgelerinde dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Leicester City ile şampiyon olduktan sonra Kante 2016 yazında Chelsea’nin transfer teklifini kabul etti. Londra temsilcisi kendisinin ve oyuncunun vergi yükünü hafifletmek için, Kante’ye maaşının bir kısmını Jersey Adası’ndaki bir offshore hesaba yatırmayı teklif etti.

Menajerinin tavsiyesiyle ilk başta teklifi olumlu karşılayan Kante’nin, durumun vergi kaçakçılığı olduğunu ve kendisini riske sokacağını öğrenince, Chelsea’nın uzun ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Hakkında çıkan haberle ilgili takım arkadaşı Balise Matuidi, “Kante sadece aramızda oynadığımızda hile yapıyor (gülüyor), böyle bir olaya yanaşmaması (vergi kaçırma) açıkçası beni hiç şaşırtmadı. O her şeyi en iyi şekilde yapıyor” yorumunda bulundu.

Fransa’da en çok sevilen ünlülerden biri

Fransa milli takımı oyuncusu N’Golo Kante, 2018 Dünya Kupası’na damgasını vuran oyunculardan biri oldu.

Fransa’nın şampiyonluğundaki baş mimarlardan biri olan Mali kökenli Kante, utangaç ve mütevazı kişiliğiyle de Fransızların beğenisini kazandı.

Dünya şampiyonu olan Fransız oyuncular sahada Dünya Kupası ile tek tek poz verirken, Kante’nin istemeye bile utandığı kupayı Steven N’Zonzi’nin kendisine zorla vermesi çok konuşulmuştu.




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