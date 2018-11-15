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MLS’te en iyi gol Ibrahimovic’ten

İsveçli yıldız, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine sıra dışı bir golle başlamıştı

Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS’te, taraftarlar sezonun en iyi golünü seçti. Ödül, Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic‘in oldu.

Zlatan Ibrahimovic, mart ayında transfer olduğu Los Angeles Galaxy kariyerine sıra dışı bir golle başlamıştı.

İsveçli futbolcunun yaklaşık 35 metreden attığı gol, taraftarlar tarafından yılın en iyi golü olarak seçildi. Ibrahimovic’in golüyle Los Angeles Galaxy 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-3’e getirmiş, İsveçli yıldız bir gol daha atarak takımına maçı kazandırmıştı.

Zlatan Ibrahimovic sezonu 22 golle tamamlamıştı.




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