Yaşam

Hz. İsa’nın 1500 yıllık kıvırcık ve kısa saçlı resmi bulundu

İsrail'de Nakab Çölü'nde Bizans döneminden kalma bir kilisenin duvarında Hz. İsa'nın resmedilmiş portresi bulundu.

İsrail sınırları içerisindeki Nakab Çölü’nde bir kilisenin kubbe duvarında Hz. İsa‘nın resmedilmiş ikonik portresinin Shivata köyünde nilattan önce 6’ncı yüzyılda çizildiği öngörülüyor.

Hayfa Üniversitesi’nin sanat tarihçileri ve arkeologları tarafından titizlikle incelenen resimde Hz. İsa’nın yüzü ve kısa kıvrcık saçları açıkça görünüyor.

Sanat tarihçileri, kısa saçlı ikonografik sanatın Mısır ve Filistin‘de oldukça yaygın olduğu, daha sonra da Bizanslılara geçtiğini ifade etti.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, kullanılan boya, teknik ve materyallerin derinlemesine inceleneceği belirtilirken Hz. İsa’nın Batı’daki tasvirlerinin aksine daha farklı bir tipte resmedildiğinin altı çiziliyor.

Uzun yüzlü, uzun burunlu ve kısa saçlı resmedilen Hz. İsa’nın Batı’daki tasvirlerinde uzun saçlı ve sakallı olması dikkat çekiyor.

Uzmanlar, resmi “eski Filistin’deki büyüleyici bir arkeolojik keşif” olarak yorumladı.

Nakab Çölü’nde daha önce yapılan çalışmalarda anitk su sarnıcı bulunmuştu.

İsrailli yayın organı Haertz ise yapılan keşfi sosyal medyadan böyle duyurdu.

 




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