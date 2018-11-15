Ketçabı az bulan genç kadın McDonald’s müdürünü boğmaya çalıştı

Kaliforniya polisi sipariş torbasındaki ketçap miktarını az bulduğu için McDonald’s şube müdürüne saldıran kadını arıyor.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde arabaya servis alan müşteri, daha fazla ketçap istemek için çalışanların kullandığı arka kapıdan restorana giriyor. Kendisine müdahale ederek çalışanlara ait olan bölümden çıkmasını isteyen restoran müdürünü önce yumrukluyor, ardından ise boğmaya çalışıyor

Bu sırada duruma müdahale eden bir çalışanın, genç kadının saldırısını savuşturmayı başardığı görülüyor.

POLİS, GENÇ KADINI ARIYOR

Polis gri pantolon ve pembe bir tişört giyen kadının bulunabilmesi için videodan alınan bazı fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Kamera kayıtlarında, genç bir erkek restorana girerek kadını durduruyor ve şüpheliyle birlikte olay yerinden ayrılıyor. Polis bu kişiye ulaşarak şüpheliyi bulmayı umuyor. Saldırganın 20-25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.