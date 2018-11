Ay’ın karanlık yüzü görüntülendi

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.

Yüzeydeki kraterleri ve çeşitli yer şekillerini görüntüleyen Longciang-2 uydusunun gönderdiği fotoğrafların bazılarında Dünya arka planda küçük bir şekilde yer alırken, Ay yüzeyinin çoğu ise karanlık şekilde görülüyor.

Chinese satellite explores far side of the moonhttps://t.co/G47vmDdmrO pic.twitter.com/w2VEiZuhsC

— China.org.cn (@chinaorgcn) November 15, 2018