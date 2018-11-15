Ay’ın karanlık yüzü görüntülendi

Çin’de yayımlanan Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Dünya’dan görünmeyen ve insanlık için uzayın keşfi ve bilimsel alanda merak konusu olan Ay’ın karanlık yüzü, Longciang-2 tarafından görüntülendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.

Yüzeydeki kraterleri ve çeşitli yer şekillerini görüntüleyen Longciang-2 uydusunun gönderdiği fotoğrafların bazılarında Dünya arka planda küçük bir şekilde yer alırken, Ay yüzeyinin çoğu ise karanlık şekilde görülüyor.

Chinese satellite explores far side of the moonhttps://t.co/G47vmDdmrO pic.twitter.com/w2VEiZuhsC — China.org.cn (@chinaorgcn) November 15, 2018

Yüksek çözünürlüklü mikro kameralar ile optik görüntüleme dedektörlerine sahip Longciang-1 ve Longciang-2 mikro uyduları, mayıs ayında Ay görevleri için iletişim uydusu olarak görev yapacak Çüeçiao adlı uydu ile uzaya fırlatılmıştı.

Çüeçiao, bu yıl sonunda Ay’a gönderilmesi planlanan “Çang’ı-4” uzay aracının Dünya ile Ay arasında iletişim kurması için İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye gönderilmişti.

Çin, Çang’ı-4 Ay Keşif Aracı’nı bu yıl sonuna doğru, Çang’ı-5’i de gelecek yıl Ay’a göndermeyi planlıyor. Mars’a ilk keşif aracını 2020’de gönderecek Çin, 2029’da da Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı planlıyor.