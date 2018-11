İngiltere hükümetinde Brexit krizi: 2 bakan istifa etti

Kabinenin Çarşamba akşamı Avrupa Birliği ile varılan anlaşmaya destek vermesi sonrası istifa eden ilk bakan Dominic Raab oldu.

Dominic Raab, anlaşmayı “vicdanı rahat bir şekilde destekleyemeyeceğini” söyledi.

Raab, Başbakan May’e hitaben yazdığı ve istifa gerekçelerini paylaştığı mektubu da Twitter üzerinden paylaştı.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018