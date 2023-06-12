Kantara yaz kampları 3 Temmuz – 9 Eylül arasında yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kantara yaz kampları, 3 Temmuz – 9 Eylül tarihleri arasında on dönem olarak yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, gençlerin merakla beklediği Kantara Yaz kamplarının planlamasını yaparak hazır olduklarını ifade ederek, kayıtların yarından itibaren www.kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden online yapılacağını belirtti.

Kayıtlarda, şubatta kış kampına gitmek için ücretini ödeyerek kayıt olan ancak Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı iptal edilen kamplara katılamayan gençlere öncelik verildiği de belirtildi.

Gençlere eğitim öğrenim hayatlarının ardından iyi bir yaz tatili dileyen Özsaygın, geçirecekleri kamp süresinin de arkadaşlık, eğlence ve birliktelik halinde geçmesini diledi.

Kantara Yaz kamplarının ücretinin 600 Türk Lirası olarak belirlendiğini kaydeden Özsaygın, kamp tarihlerini de şöyle sıraladı:

“03 Temmuz – 08 Temmuz: 6 – 7. sınıf

10 Temmuz – 15 Temmuz: 12. sınıf

17 Temmuz – 22 Temmuz: 9-10. sınıf

24 Temmuz – 29 Temmuz 12 . sınıf

31 Temmuz – 5 Ağustos 6.-7. sınıf

07 Ağustos – 12 Ağustos 10 – 11. sınıf

14 Ağustos – 19 Ağustos 9.-10. sınıf

21 Ağustos – 26 Ağustos 7-8. sınıf

28 Ağustos – 02 Eylül 10-11. sınıf

04 Eylül – 09 Eylül 7.-8. sınıf”