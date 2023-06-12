Bir haftada 91 trafik kazası yaşandı, 1187 araç sürücüsü rapor edildi

Ülkede son bir haftada, 91 trafik kazası yaşanırken, trafik kontrollerinde suç işlediği tespit edilen 1187 araç sürücüsü rapor edildi. Kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, 05-11 Haziran 2023 tarihleri arasındaki “trafik raporunu” açıkladı.

Buna göre, bahse konu dönemde KKTC’de toplam 91 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1’i ölümle 16’sı ise yaralanmayla sonuçlanırken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Kazalardan 27’si süratli araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş, 13’ü kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 19’u ise diğer etkenler sebebiyle yaşandı; 32’si Lefkoşa’da, 25’i Gazimağusa’da, 24’ü Girne’de, 2’si Güzelyurt’ta ve 8’i İskele’de meydana geldi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 4 milyon 226 bin 106 TL olarak açıklandı.

-Trafik kontrolleri…

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 15 bin 923 araç sürücüsü denetlendi, suç işlediği tespit edilen 1187 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat (330) , Tehlikeli Sürüş (10), Dikkatsiz Sürüş (39), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (74), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (5), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (36), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak (236), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (62), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (179), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (29), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (33), Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (7), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (8) ve 136 diğer.