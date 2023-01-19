Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden hastalara çağrı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, hasta ve hasta yakınlarına, “iki hafta içinde ilaçlarını alamamaları halinde derneğe başvuruda bulunmaları” çağrısı yaptı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, açıklamasında, hastalar ve hasta yakınlarına şöyle seslendi:

“Şu anda yaşanan ilaç sıkıntılarıyla ilgili şikayetlerinizin nedenlerini KKTC Sağlık Bakanlığı ve ilaç eczacılığa sorduk. Global yaşanan ilaç sıkıntıları Türkiye’yi de olumsuz etkilemiş ve Türkiye’de de ilaç eksikliklerine neden olduğundan bu eksiklik bizde de fazlasıyla görülmüştür. Bunun dışında KKTC Sağlık Bakanlığı ve İlaç Eczacılık Dairesi’nin yoğun çabaları sonucunda, KKTC yabancı ilaç ithal etme yasağından muaf tutulmuş olup bu prosedür ve çalışmaların sonlandırılması sürecinde ilaç siparişinde gecikmeler yaşanmıştır.

Dernek olarak; birkaç hafta içinde ilaç eksikliklerinin giderilmiş olacağı ve siparişlerin ihale tarihlerine göre gelmiş olacağı sözünü aldık. Hastalarımızın bu önemli, tedavinin başarısında olmazsa olmazı olan ilaç sıkıntısının takipçisi olacağız. İki hafta içinde hala ilacını alamamış hastaların Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips’e başvuruda bulunmasını rica ediyoruz.”