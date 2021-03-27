Kanlı: Federasyon diye “RUMA YAMA” bir eyaletcik olacaksak…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı, “Türkiye’ye ilhak”ın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

VURGULU- YORUM: İçimize şu veya bu kılıkta sızdırılan “ sözcüleri ve işbirlikçileri” aracılığı ile “ YA FEDERASYON OLUR, YA DA TÜRKİYE’YE İLHAK” diyor RUM VE AB…”KKTC YAŞAYACAK…2 DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜNDÜR” şeklindeki KKTC VE TÜRKİYE HÜKÜMET GÖRÜŞLERİ Rum, AB VE ONLARIN İÇİMİZDEKİ uzantıcıkları tarafından bu şekilde kirletilmeye, etkisizleştirilmeye çalışılıyor. OYSA GERÇEK ŞU: KKTC YAŞIYOR VE YAŞAYACAK… TÜRKİYE ve KKTC için en doğru seçenek KKTC’nin yaşaması, ekonomik olarak kalkınmasıdır. AMA BEN ÖZER KANLI OLARAK DİYORUM Kİ, eğer federasyon diye RUMA YAMA bir eyaletcik olacaksak, YANİ RUM VE AB BİZİ İLHAK EDECEKSE, Türkiye’ye bağlanmayı tercih etmeliyiz…