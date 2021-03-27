Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin birinci bölüm ikinci tanıtımı dün yayınlandı
Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştı.
Dizinin dün akşam yayınlanan yeni tanıtımı izleyenleri derinden etkiledi.
Kıbrıs Türklerinin tarihi gerçekler ışığında, varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan dizi saldırıların başladığı 1963 yılı itibarıyla ekrana gelecek. Tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen katliamdan görüntülerin ekrana geldiği ilk bölüm tanıtımında yaşanan acılar tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıdı.
Yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi, dönemi yansıtan başarılı prodüksiyonu ve çekimleriyle perşembe gününe damga vuracak.
Gerçek bir varoluş mücadelesi #BirZamanlarKıbrıs 1 Nisan’dan itibaren her perşembe 20.00’de
TRT1’de