Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin birinci bölüm ikinci tanıtımı dün yayınlandı

Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştı.