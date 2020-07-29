Kanada’da Covid-19 tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

Kanada Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, yeni tip korona vir\u00fcs (Covid-19) tedavisinde kullan\u0131lmak \u00fczere Remdesivir adl\u0131 antiviral ilac\u0131n\u0131 onaylad\u0131.\r\nKanada Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u015fiddetli corona vir\u00fcs semptomlar\u0131 g\u00f6steren vakalar i\u00e7in Ebola tedavisinde kullan\u0131lan Remdesivir ilac\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131na onay verdi.\r\n\r\nBakanl\u0131k taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Remdesivir'in Covid-19 tedavisi i\u00e7in kullan\u0131lacak ilk ila\u00e7 oldu\u011fu belirtildi. \u0130lac\u0131n akci\u011fer iltihab\u0131 ya\u015fayan, nefes almakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken 12 ya\u015f\u0131n \u00fczerindekiler ve v\u00fccut a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 en az 40 kilogram olan ki\u015filerde kullan\u0131laca\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. Hamilelerde ve \u00e7ocuklarda kullan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in hen\u00fcz onay verilmedi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada Remdesivir'in \u015fu ana kadar \u00d6zel Eri\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131nda az say\u0131da Kanadal\u0131'ya uyguland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Kanada'n\u0131n Genel Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 G\u00f6revlisi Dr. Theresa Tam ise yeterli miktarda Remdesivir'e sahip olmad\u0131klar\u0131n\u0131, tedariki sa\u011flamak i\u00e7in ellerinden geleni yapacaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nCovid-19 tedavisinde Remdesivir kullan\u0131m\u0131n\u0131 \u015fu ana kadar ABD, Singapur, Japonya, Avustralya ve baz\u0131 Avrupa \u00fclkeleri onaylam\u0131\u015ft\u0131.