Kıbrıs

Hayvancılar eylem yapacak

29 Temmuz 2020
Mustafa Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle bugün eylem yapacak.

TAK muhabirinin Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, üreticiler saat 11.00’de birlik lokalinde toplanarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Süt Endüstrisi Kurumu’na giderek taleplerini aktaracak.

Mustafa Naimoğulları, geçen hafta yaptıkları eylemde hükümete süre tanıdıklarını, sürenin dolduğunu ancak ödemenin yapılmadığını kaydederek bugün araçsız eyleme gideceklerini açıkladı.

Naimoğulları, üreticiye süt bedelinin yarısını ödeyen hükümeti, süt imalatçılarına ödeme yapmakla eleştirdi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sıradan bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti Covid’li çıktı

Sıradan bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitti Covid’li çıktı

28 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Yuvada 3 yeni bakıcı anne işe başlayacak

Tatar: Yuvada 3 yeni bakıcı anne işe başlayacak

28 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitlerden 5 bakana siyah çelenk

Müteahhitlerden 5 bakana siyah çelenk

28 Temmuz 2020
Photo of Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

28 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

Cumhurbaşkanlığı: İlgili şahıs özür diledi

28 Temmuz 2020
Photo of Akıncı: Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olmalı

Akıncı: Eşitlik, özgürlük ve güvenlik faktörü bir arada olmalı

28 Temmuz 2020
Photo of Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

Kapısız: Kararı yargıya taşıyacağız

28 Temmuz 2020
Photo of YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

YODİD-YTB 2020 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu yayınlandı

28 Temmuz 2020
Photo of Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

Müteahhitler araçlı eylem yapıyor

28 Temmuz 2020
Photo of Temmuz ve Ağustos ayları için 2 bin TL destek ödemesi yapılıyor

Temmuz ve Ağustos ayları için 2 bin TL destek ödemesi yapılıyor

27 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı