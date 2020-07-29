Hayvancılar eylem yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle bugün eylem yapacak.

TAK muhabirinin Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, üreticiler saat 11.00’de birlik lokalinde toplanarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Süt Endüstrisi Kurumu’na giderek taleplerini aktaracak.

Mustafa Naimoğulları, geçen hafta yaptıkları eylemde hükümete süre tanıdıklarını, sürenin dolduğunu ancak ödemenin yapılmadığını kaydederek bugün araçsız eyleme gideceklerini açıkladı.

Naimoğulları, üreticiye süt bedelinin yarısını ödeyen hükümeti, süt imalatçılarına ödeme yapmakla eleştirdi.