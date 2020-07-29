Alzheimer’ı 20 yıl önceden öngören test geliştirildi

Bilim insanlar\u0131 Alzheimer hastal\u0131\u011f\u0131na dair semptomlar\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131ndan y\u0131llar \u00f6nce hastal\u0131\u011f\u0131 tespit eden bir kan testi geli\u015ftirdi\u011fini duyurdu. Deneme a\u015famas\u0131nda olan testin y\u00fczde 98 oran\u0131nda do\u011fruluk sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nBir\u00e7ok insan\u0131n korkulu r\u00fcyas\u0131 Alzheimer hastal\u0131\u011f\u0131na dair yeni \u00f6nemli bir \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.\r\n\r\nYeni geli\u015ftirilen bir testin hastal\u0131\u011f\u0131 semptomlar\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131ndan 20 y\u0131l \u00f6nce tespit edebildi\u011fi iddia edildi.\r\n\r\nYay\u0131mlanan makaleye g\u00f6re Alzheimer'a yakalanan ki\u015filerin beyninde P-tau217 ad\u0131 verilen bir plazma salg\u0131lan\u0131yor. Beyin fonksiyonlar\u0131n\u0131 yava\u015flatan bu plazma zaman i\u00e7erisinde ufak miktarlarda kana kar\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\nYeni geli\u015ftirilen test ise kandaki P-tau217 \u00f6rneklerini ar\u0131yor. Hen\u00fcz deneme a\u015famas\u0131nda olan \u00e7al\u0131\u015fmada y\u00fczde 98 do\u011fruluk oran\u0131n\u0131n yakaland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nTEDAV\u0130 \u0130\u00c7\u0130N DE \u00d6NEML\u0130\r\nP-tau217'nun tespitinin sadece te\u015fhise y\u00f6nelik de\u011fil ayn\u0131 zamanda tedaviye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar i\u00e7in de \u00f6nemli bir ad\u0131m oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nTestin geli\u015ftirme a\u015famas\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla tamamlamas\u0131 durumunda Alzheimer, y\u00fcksek kolesterol ya da tansiyon testleri gibi h\u0131zl\u0131ca tespit edilebilecek.\r\nET\u0130K TARTI\u015eMALARA NEDEN OLDU\r\nAncak test etik tart\u0131\u015fmalar\u0131 da beraberinde getirdi.\r\n\r\nBaz\u0131 insanlar erken te\u015fhisin \u00f6nemli oldu\u011funu ifade ederken, baz\u0131lar\u0131 insanlara y\u0131llar \u00f6ncesinden haf\u0131zan\u0131z\u0131 kaybedeceksiniz demenin ac\u0131mas\u0131zca oldu\u011funu savunuyor.\r\n\r\n