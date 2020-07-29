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Alzheimer’ı 20 yıl önceden öngören test geliştirildi

29 Temmuz 2020
Alzheimer

Bilim insanları Alzheimer hastalığına dair semptomların çıkmasından yıllar önce hastalığı tespit eden bir kan testi geliştirdiğini duyurdu. Deneme aşamasında olan testin yüzde 98 oranında doğruluk sağladığı belirtildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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