Kanada çocuklara da ötanazi hakkı vermeyi değerlendiriyor

Kanada çocuklara da ötanazi hakkı sağlamayı değerlendiriyor.

Kanada Parlamentosu’nun Hekim Destekli Ölüm Özel Komitesi’nin yayımladığı yeni raporda, ötanazi hakkının 18 yaş altı kişilere de verilmesi talep edildi.

Komite, ölümcül hastalıktan mustarip “reşit çocukların” da ülkede 2016’da yasalaşan ötanazi hakkından yararlanabilmesi gerektiğini savundu.

“Reşit çocuk”, Kanada ve ABD’nin bazı eyaletlerinde, 18 yaş altındaki kişilerin kendi hayatlarıyla ilgili kararları ebeveynlerinin onayı olmadan alabileceğini savunan bir ortak hukuk kavramı.

Raporda, bu tanıma uyan çocukların karar verme kapasitelerinin yalnızca yaş üzerinden değerlendirilemeyeceği ve bu gerekçeyle ötanazi hakkından mahrum bırakılamayacakları öne sürüldü.

Buna göre ölümcül hastalığa yakalanmış ve hayatını kaybetmesi öngörülen 14 ila 17 yaşındaki çocukların da ötanazi hakkından yararlanmasının değerlendirmeye alınması talep edildi.

Komite, çalışmanın 150 uzmanın görüşlerinden faydalanılarak hazırlandığını da belirtti.

Ötanazi savunucusu Dying with Dignity (Onurlu Ölüm) adlı grup da mayısta komiteye yaptığı başvuruda, çocuklara bu hakkın tanınmasını istemişti.

Öte yandan komiteye görüş veren bazı uzmanlarsa doğrudan böyle bir uygulamaya geçilmeden önce ülkedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toronto Üniversitesi’nden Kimberley Widger, Kanada’daki palyatif bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için yıllardır talepte bulunduklarını ama hükümetin gerekli adımları atmadığını savundu.

Widger, yaşamı kısıtlayıcı ciddi hastalıklardan mustarip kişilere özel tıbbi bakım sağlanmasını hedefleyen palyatif hizmetlerin, ülkede sadece 17 ekip tarafından verildiğini söyledi.