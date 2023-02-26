Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı

Futbolda 18. haftada alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:

SÜPER LİG

Dün

Gençlik Gücü-TOL: 1-1

Bugün

Lefke-Hamitköy: 1-0

Cihangir-Göçmenköy: 3-0

Kaymaklı-MA Yeşilova: 1-2

Y.Dumlupınar-Mesarya: 2-3

27 Şubat Pazartesi

Saat 18.00’de

Çetinkaya-Yenicami: Mehmet Sezener

DTB-MTG: Kerem Eran

BİRİNCİ LİG

Dün

Yalova-Esentepe: 1-1

BÜY-Mormenekşe: 1-0

İncirli-Dörtyol: 1-2

Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7-0

Bugün

Düzkaya-GHE: 3-2

PL Gençler Birliği-Binatlı: 0-0

Lapta-MA Yılmazköy: 1-2

Ü Maraş-M.Karşıyaka: 2-4

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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