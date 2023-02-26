Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda 18. haftada alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:
SÜPER LİG
Dün
Gençlik Gücü-TOL: 1-1
Bugün
Lefke-Hamitköy: 1-0
Cihangir-Göçmenköy: 3-0
Kaymaklı-MA Yeşilova: 1-2
Y.Dumlupınar-Mesarya: 2-3
27 Şubat Pazartesi
Saat 18.00’de
Çetinkaya-Yenicami: Mehmet Sezener
DTB-MTG: Kerem Eran
BİRİNCİ LİG
Dün
Yalova-Esentepe: 1-1
BÜY-Mormenekşe: 1-0
İncirli-Dörtyol: 1-2
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7-0
Bugün
Düzkaya-GHE: 3-2
PL Gençler Birliği-Binatlı: 0-0
Lapta-MA Yılmazköy: 1-2
Ü Maraş-M.Karşıyaka: 2-4
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