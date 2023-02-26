AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

AB, Rusya’ya 10. yaptırım paketini açıkladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik 10. yaptırım paketini açıkladı. AB Konseyi’nde onay süreci bugün tamamlanan yaptırım paketine göre, yaptırım listesine 87 kişi ve 34 kuruluş daha eklendi. Böylece, AB’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerde bulundukları gerekçesiyle kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı da 205 oldu. İşte 10. yaptırım paketinin ayrıntıları…

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Tags:Avrupa BirliğiRusya
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