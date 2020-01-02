KıbrısManşet

KAMUSEN’den zamlara tepki!

2 Ocak 2020

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), zamları kabul etmediklerini ifade ederek, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halkı düşünmeye çağırdı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın döviz karşısında alım gücünün zaman ilerledikçe düştüğü bugünlerde 2020 yılının ilk günlerinde yapılan bu zamları kabul etmek mümkün değildir” denilerek zamlara tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Özellikle özel sektör emekçileri başta olmak üzere, emekli, kamu emekçilerinin bu zamların karşısında ailelerinin ve kendilerinin insan onuruna yakışır şekilde yaşama olanakları daha da zorlaşacaktır. Ekim, Kasım ayı hayat pahalılığının eksi çıkmasına rağmen seyrüsefere %30 oranında artış yapılması ve zamların teker teker açıklanmaya başlanması ile ülkemizdeki hayat pahalılığının düştüğü ve alım gücünün artığının gerçeği yansıtmadığının göstergesidir. Biliyoruz ki hayat pahalılığı açıklanmadan hükümet, sepetteki bazı kalemlere indirim yaparak gerçek rakamlara negatif etki yaratmaktadır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının ‘Seyrüsefer harçları bakanlığımıza yatmamaktadır’ açıklamasına bakarsak bu artış ne için yapılmıştır. Gerçek anlamda dökülen ve güvensiz olan yolların tamiratına mı kullanacak?

Sendika olarak yapılan bu zamları kabul etmiyor, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halkı düşünmeye davet ediyoruz.”



Etiketler

İlgili Makaleler

Yağmur yol su birikintisi

Mağusa-İskele istikametinde seyredecek sürücüler dikkat!

2 Ocak 2020

Araç ruhsatlarında yeni dönem

2 Ocak 2020
ani-ölüm

Kayaçlı’nın ölüm nedeni tespit edildi

2 Ocak 2020

Anastasiadis: Orta Doğu’da rekabet değil, işbirliği olmalı

2 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı