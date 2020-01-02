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Anastasiadis: Orta Doğu’da rekabet değil, işbirliği olmalı

2 Ocak 2020

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, EastMed doğal gaz boru hattının inşasıyla ilgili devletlerarası anlaşmaya imza atmak için gittiği Atina’da bu sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Anastasiadis’i “Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail’in, EastMed projesiyle ilgili çok önemli bir anlaşmaya imza koyacakları böyle önemli bir günde” karşılamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Miçotakis ayrıca EastMed’in, enerji sektöründeki çok esaslı bir işbirliğinin sonucu gelişen, çok önemli bir enerji projesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ise anlaşmanın imzalanmasının tarihi bir olaydan ibaret olduğunu öne sürdüğü açıklamasında, “Özellikle enerji konuları veya bölge devletlerini birbirine bağlayabilecek herhangi bir şeyle ilgili olarak, Orta Doğu’da rekabet değil, işbirliği olmalı” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, daha sonra İsrail başbakanıyla birlikte yapacakları görüşmelerde, Orta Doğu devletleriyle daha güçlü bir işbirliğinin temellerini atacaklarını belirtti.



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