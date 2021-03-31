Kamu sendikaları genel greve gidiyor

Kamuda örgütlü olan KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN yarın genel greve gitmek için toplanacak.

Kamuda örgütlü olan KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN yarın genel greve gitmek için toplanacak.

Sendikalar, daha önce hükümetin hayat pahalılığı ile ilgili karar alması durumunda genel greve gitme kararı almıştılar.

Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname ile Hayat Pahalılığı ödeneğini 4 aylığına dondurması sonrasında sendikalar aldıkları genel grev kararını uygulamaya sokuyor.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN’in yarın genel grev sürecini şekillendirmek için toplantı yapacağını açıkladı.