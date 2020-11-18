Kamu maliyesine para geldi yalanlarına devam!!!

26 Mayıs 2020 tarihinde UBP-HP Hükümeti döneminde Başbakan Sn. Ersin Tatar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanan İktisadi ve Mali ve İşbirliği anlaşmasının 1 Haziran 2020 tarihinde KKTC Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdiği ve ülkeye büyük bir maddi kaynak akışının başlayacağı duyurulmuştu büyük bir övünç ile.

Hala daha bugün yapılan her konuşmada diğer hükümetlerin protokol imzalayamadığı için bütçenin zorda kaldığı, kendilerinin bu işi laiki ile yaptıkları ve özellikle kamu maliyesine ayrılan kaynak rakamının artırıldığını ve böylece ülke maliyesinin rahatlayacağı ifade ediliyor UBP’li yöneticiler tarafından.

2020 Bütçesinde TC ile yapılan görüşmeler sonrasında, TC Yatırımlarına 310 Milyon TL, Savunmaya 650 Milyon TL, KAMU MALİYESİNİN DESTEKLENMESİNE 440 MİLYON TL’nin TC’den geleceği öngörülmüştür.

İmzalanan İktisadi ve Mali ve İşbirliği anlaşması ile KAMU MALİYESİNİN DESTEKLENMESİNE yönelik bütçedeki 440 Milyon TL kaynak 1 Milyar 150 Milyon TL’ye çıkarılmış ve bunun üzerinden de inanılmaz siyaset yapılmıştır.

Peki bu söylemler gerçek mi ? İmzalanan bu protokol ile kamu maliyesine ifade edildiği gibi kaynak akışı başladı mı ?

Tabii ki HAYIR.

KKTC Maliye Bakanlığı’nın, Ekim ayı sonu itibariyle yayınladığı Genel Gelir/Gider raporunda da bunu görmek mümkündür.

01 Ocak 2020’den 31 Ekim 2020 tarihine kadar 10 ayda TC’den gelen toplam para 699 Milyon TL’dir.

Bu paranın 545 Milyon TL’si Savunmaya yani askeri harcamalara, 58 Milyon TL’si Reel Sektörün Desteklenmesine, 30 Milyon TL’si TC Yatırımlarına gönderilmiş olup 10 ayda KAMU MALİYESİNİN DESTEKLENMESİNE gelen para ise sadece Temmuz ayında gönderilen 66 Milyon TL olmuştur.

Gerek protokolü imzaladıklarında gerekse bugün hala daha bu protokol üzerinden halka yanlış bilgiler verilmekte ve bu protokol sayesinde Kamu Maliyesinin rahatladığı ifade edilmektedir.

Resmi veri olarak paylaştığım resimlerde de görüldüğü üzere özellikle UBP’li Maliye yöneticilerinin Kamu Maliyesine gelen kaynak diye ifade ettikleri söylemlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Zaten öyle olsa idi Hükümet İç Borçlanmaya gider miydi ?

Özetle sevgili dostlar resmi rakamlar, siyasilerin söylemlerini yanlışlamaktadır.

Umarım UBP Yöneticileri artık bu halka yanlış bilgi vermekten vazgeçip halk ile veriler ışığında doğru bilgileri paylaşır.