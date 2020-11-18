Bengihan: UBP, devletin kurumsallaşmasının önündeki engeldir

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede sağlık personeli ihtiyacı ortada dururken Ersin Tatar’ın liyakat ve eşitlik ilkeleri hiçe sayılarak 16 kişilik geçici işçi istihdamı yaptığını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KKTC Devletinin en büyük savunucusu olduğunu iddia eden Ulusal Birlik Partisi ne yazık ki bu devletin kurumsallaşmasının önündeki en büyük engel olmuştur” dedi.

Açıklama şöyle:

KKTC Devletinin en büyük savunucusu olduğunu iddia eden Ulusal Birlik Partisi ne yazık ki bu devletin kurumsallaşmasının önündeki en büyük engel olmuştur.

Seçim kazanıp iktidarını sürdürme uğruna Anayasayı ve yasaları çiğnemeyi alışkanlık haline getiren UBP, parti devlet bütünleşmesinin kronikleşmiş bir örneğidir. Devlet olanaklarını şahsi ve partisel çıkarlar için kullanılarak seçim kazanmak halkın iradesine yapılmış en büyük saygısızlıktır.

Yasanın geçişi işçi istihdamına olanak sağlamasının, kötü niyetli siyasilerin partizanca amaçlar için nasıl tepe tepe kullanıldığına her seçim döneminde tanık oluyoruz. Geçici işçi adı altında istihdam edilip garı yasal bir şekilde bu kişilere asıl ve sürekli kadroların görevlerinin yaptırılması ve ayni kişilerin işçilerin yasal haklarından yararlandırılması büyük bir adaletsizliktir.

UBP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kamuya partizanca yapmış olduğu istihdamları sendikamız mahkemeye taşımış olmasına rağmen, Sn. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçilip mazbatasını aldıktan sonra dahi Başbakanlık imzası ile Cumhurbaşkanlığına 2, Sosyal Sigortalar Dairesine 4, Gelir ve Vergi Dairesine 2, Koop. İşleri Dairesine 2, Devlet Planlama Örgütüne 1, Veteriner Dairesine 1, Limanlar Dairesine 1, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına1, Kaymakamlığa 1 ve Tapu Dairesine 1 kişi, olmak üzere 16 kişilik geçici işçi istihdamı yapmıştır. Devletin en üst makamına yani Cumhurbaşkanlığına seçilmiş bir kişinin Başbakanlık görevini devrettiği gün giderayak devletin Anayasasının temel ilkelerini hiçe sayan bu icraatı siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alacaktır.

Pandemi Hastanesinde ve sağlık hizmetlerinde ihtiyaç olan sağlık personeli ihtiyacı ortada dururken liyakat ve eşitlik ilkeleri hiçe sayılarak yapılan bu tür istihdamlar kamu hizmetlerinin verimliliğini olumsuz yönde etkilerken, kısıtlı bütçe olanaklarının da partizan amaçlar için nasıl hoyratça kullanıldığını göstermektedir.

Halkın iradesine saygılı olan, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kurumları, siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demek adına harekete geçmeye çağırırız.