Kamu-İş’in çağrısına Sucuoğlu’ndan jet yanıt

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel yetersizliği gerekçesiyle başlattığı girişim, anında karşılık buldu.

Hür-İş Web TV’ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 46 bakıma muhtaç çocuk için iki bakıcı anne alındığını, üç annenin alımı için de yetki istendiğini belirtti.

Sucuoğlu, şunları söyledi: “Son bir ay içinde hastaneden yedi, sekiz tane yeni doğmuş terk edilmiş bebek geldi. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok terk edilmiş bebeğin gelmesi çok anlaşılır bir durum değil. Bu yüzden sıkıntılar oluştu. Kız çocukları ve erkek çocukları aynı binadaydı. Erkekleri Ortaköy’de bir yer kiraladık. Oraya götürdük, bakıcılarıyla birlikte. Artık biraz daha rahatladılar. Şu an 24 saat çalışılıyor, 48 saat dinleniyorlar. Bazen personel yetersizliği nedeniyle bu 24 saat, 30 saatte çıkabiliyordu. O yüzden 2 anne alındı. Üç anne için de yetki istendi.”

Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, 46 çocuğun kaldığı yuvada personel yetersizliği nedeniyle personelin 72 saatlik nöbetler tutmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Kurumda birçok çocuğun yatacağı yatağı bile olmadığı öne sürülen açıklamada Kamu-İş’in konuyla ilgili girişim başlattığı bildirilmişti.