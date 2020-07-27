Girne Belediyesi’nden işyerlerine hatırlatma

2020 yılı Meslek ve işyeri bulundurma vergilerini son ödeme tarihinin Meslek, İşyeri bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimlerini 30 Ekim 2020 (Cuma günü) tarihinde vezne son ödeme saatine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; 51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006 ve 40/2007 sayılı tüm değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Belediye Yasası ile Girne Belediyesi hudutları dahilinde faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve ortaklıklar ile bunların şubelerinin 2020 yılı Meslek, İşyeri bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimleri 25 Temmuz 2020 itibarıyla 20 gün süre ile Belediye Yeni ve Eski Hizmet Binalarında, Köylerdeki Ödeme Merkezlerinde, Baldöken Otoparkı veznesi ile Rock’s Otoparkı veznesinde askıya alınmıştır.

İtirazda bulunacak serbest meslek sahipleri, itiraz dilekçelerine 1 yıl önceki (2019 yılı) Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuş oldukları safi kazançlarını (Matrahlarını), şirketler ise 2019 yılı için kurumlar vergisine tabi matrahlarını belgeleyen evrakları eklemelidir. İtiraz süresi duyuru tarihinden itibaren 20 gündür. 14 Ağustos 2020 (Cuma günü) tarihinden itibaren yapılacak itiraz ve/veya dilekçeler kabul edilmeyecektir.

51/1995 Belediyeler Yasası’nın 78’nci maddesinin (1)’nci fıkrası (A) bendi uyarınca; Bir takvim yılı içinde, herhangi bir belediye sınırları içinde en az yedi iş günü mesleğini yürüten bir gerçek ve tüzel kişi meslek vergisi yükümlüsüdür.

Bu nedenle; faaliyetini sonlandıran işyerleri, işyeri kapanışlarını 6 ay içerisinde , Girne Belediyesi’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmayan işyerleri o yılki belediye vergilerinin tümünü ödemekle mükelleftir.

Söz konusu; 2020 yılı Meslek, İşyeri bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimlerini 30 Ekim 2020 (Cuma günü) tarihinde vezne son ödeme saatine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacağı belirtildi.