KAMU-İŞ, KTAMS ve KAMU-SEN Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüyecek

Kamuda örgütlü KAMU-İŞ, KTAMS ve KAMU-SEN, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” yarın Girne Boğaz’dan Meclis önüne kadar yürüme kararı aldı.

Üç sendika adına yazılı açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak üç sendikanın yönetim kurullarıyla sınırlı tutulacak yürüyüşün, saat 09.30’da Girne Boğaz’dan başlayacağını duyurdu.

Serdaroğlu, “Yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapacakları yürüyüşle, yaşanan ekonomik krizle giderek fakirleşen halkın sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Serdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dar ve sabit gelirlinin alım gücü giderek düşüyor. Bankadaki döviz cinsinden borcu olanlar taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Birçok aile yaşanan kriz nedeniyle dağılma noktasında. Tüm bu yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Cuma günü Girne Boğaz’da yönetim kurulları bazında toplanarak Meclis önüne kadar yürüyeceğiz.”