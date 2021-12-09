Son start veriliyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği ve Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonaları son yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisi olarak 11 Aralık Cumartesi gerçekleşecek.

Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, Enlglobal, Tekan Mobile,

Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilecek olan Sezonun son yarışında 12 ekip start alacak.

İLK KISIM SPRİNT

Sabah 08.30 da Çağkan Yapıdan Start alacak Rallide ilk 3 etap olacak olan Balıkesir etabı sprint formatında geçilecek ve Hem sprint için hem de Ralli için geçerli olacak. İki ayrı puanlama ile geçerli olacak olan iki yarışta da çekişme üst düzeyde olacak. Balıkesir etabının ilk geçişi 09.20 de geçilecek.

RALLİ 1 BÖLGEDE YAPILACAK.

Ralli Şampiyonası’nda üçüncülük dördüncülük ve beşincilik yarışının da yaşanacağı yarışta Balıkesir etabının ardından 12.20 de Meriç-Balıkesir arasındaki Balıkesir Ters etabı iki kez geçilecek. Rallinin son kısmında ise Meriç köyündeki Meriç etabı saat 14:30 da iki kez geçilecek.

SPRİNT DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

2021 Basel Sprint Cup da son yarışında Rauf Denktaş ile Enver Haskasap arasında Şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Sadece 3 puan farkla yarışa start alacak ekipler arasında yarışı 1. bitiren şampiyonluğa uzanacak.

AYER ARGÜN KUPASINDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Ralli Camiasının efsane ismi Ayer Argün adına düzenlenen Kupada ise Oktay Çocuk, Çağakan Bozalanlar ve Buğur Kambillili sezonun son yarışın 4 puan içinde giriyorlar. Hem Sprint hemde Rallinin ayrı olarak puan vereceği Şampiyonada 3 ekipte Şampiyonluk istiyorlar.

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