Kamil Ahmet 1 Mayıs yürüyüşünde!

Kıbrıs Türk İşçi Hareketi’nin önemli isimlerinden ve eski sendikacı Kamil Ahmet bugün yapılan 1 Mayıs yürüyüşünde unutulmadı. Geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle 88 yaşında aramızdan ayrılan Kamil Ahmet, geleneksel olarak her yıl Londra’dan Kıbrıs’a gelerek 1 Mayıs yürüyüşlerine katılması ile biliniyordu.

Bu yıl Kamil Ahmet’in geleneğini kızı yerine getirdi ve Londra’dan gelerek Kamil Ahmet’in posteri ile birlikte yürüyüşe katıldı. Kamil Ahmet’in kızı babasının posteri ile birlikte Dev-İş kortejinin en önünde yürümesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Kamil Ahmet ayni zamanda kendisi ile ayni ismi taşı Trabzonspor’un Kıbrıslı Türk futbolcusu Kamil Ahmet’in dedesidir.