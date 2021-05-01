ABD Uzay Kuvvetleri “hayal edilemez” askeri stratejiler için “geliştirilmiş insanlar” kullanacak

ABD Uzay Kuvvetleri’nin baş bilim insanı, “insan geliştirmenin” askeri hakimiyeti sürdürmek için “zorunlu” olduğunu söyledi.

Dr. Joel Mozer, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’ndaki bir etkinlik sırasında “Geçen yüzyılda Batı medeniyeti endüstriyel temelli bir toplumdan bilgi temelli bir topluma dönüştü fakat bugün yeni bir çağın eşiğindeyiz: İnsan geliştirme çağı” ifadelerini kullandı.

Ulusal savunma mesleğimizde stratejik rakiplerimizin gerisinde kalmamak için bu yeni çağı benimsemek zorundayız.

Önümüzdeki 10 yılda yapay zekanın da içinde olduğu alanlarda “hayal edilemeyecek” ilerlemeler olacak ve bu ilerlemeler ordunun “hiçbir insanın yapamayacağı” stratejik taktikler geliştirmesini sağlayacak. Dr. Mozer nihayetinde “otonom” programların komutanlara gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunacağını da söyledi. The Independent bu alıntıları doğrulamak için silahlı güçle irtibata geçti.

Komutanlar ve karar vericiler emrinde her biri keşfi, atış idaresini veya saldırıları kontrol edebilen birden fazla otonom unsura sahip olacak. Bu sırada insan geliştirme nihayetinde artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojilere ve ayrıca fiziksel duyumları daha iyi simüle etmek için “sinir uyarımına” dönüşecek.

Dr. Mozer “Bir kişiyi, öğrenmenin optimize edildiği ve akılda tutmanın en üst düzeye çıkarıldığı bir akış durumuna sokabilirsiniz. Bu kişi, çok yüksek performans potansiyeline sahip birine dönüştürülebilir” diye konuştu.

ABD’yle birlikte Birleşik Krallık da gelecekte savaşın robotik ve insan faaliyetlerinin bir karışımı tarafından yürütüleceğini öngörmüştü.

2018 tarihli Savunma Bakanlığı raporunda “İnsanların karar verme sürecinde merkezi olmaya devam edeceği öngörülürken savaşların giderek daha fazla oranda robotlar veya otonom sistemler tarafından verilmesi duygulara, tutkuya ve şansa daha az önem verileceği için savaşın doğasını değiştirebilir” ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca “gen düzenleme, fiziksel ve bilişsel protezler ve farmasötik geliştirme” de dahil olmak üzere “insan geliştirme” ihtimalleri değerlendirilmiş, bunun “insan performansının sınırlarının önemli ölçüde genişlemesini” sağlayıp “bu teknolojilerin uygulanmasının ve insanla makinenin savaş alanında entegre edilmesinin askeri kabiliyetlerin geliştirilmesine dair fırsatlar sunacağı” söylenmişti.

Askeri çatışmalarda insanlarla makineler arasında halihazırda sıkı bir ilişki var. “Geri bildirim döngüsü” kavramı İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirildi ve sonraki yıllarda “akıllı bombalar” ve insansız hava aracı saldırıları giderek daha yaygın hale geldi.

Bu tür atılımlar ahlaki bir çerçeve gerektirir. Filozof ve kültür eleştirmeni Laurie Calhoun “UCAV (insansız hava aracı) operatörlerinin işi öldürmektir” diyor. Olayların subayların (ister insan ister makine) niyetleri doğrultusunda gitmemesi durumunda, insanlar basitçe aslen mekanik olan bir iş için “etik örtü” işlevi görebilir.