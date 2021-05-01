IŞİD’den Kerkük sınırı yakınında saldırı: 3 Peşmerge öldü

IŞİD’in Irak’ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, IŞİD Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Rudaw’a açıklama yapan Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, saldırı sonrasında çıkan çatışmada 3 Peşmergenin öldüğünü, 2 Peşmergenin de yaralandığını ifade etti.
IŞİD’in Irak’ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınlarındaki Şlaka köyünün girişindeki Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda da 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.
IŞİD, son dönemde Kerkük bölgesindeki saldırılarını tırmandırıyor.