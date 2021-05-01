Cumhuriyetçiler Kerry’nin İranlılara ‘bilgi sızdırdığı için’ istifa etmesini talep ediyorlar

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ile ilgili tartışmalar giderek şiddetlenirken, istifa etmesi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e verdiği bilgiler yüzünden kendisine soruşturma açılmasına yönelik çağrılar artıyor.

İran Dışişleri Bakanı’nın sızdırılan ses kaydında Kerry’nin İsrail tarafından Suriye’deki İran mevzilerine yapılan hava saldırılarını Zarif’e bilgilendirmedeki rolünden doğrudan bahsediliyor.Bu da Cumhuriyetçileri kızdırırken, Demokratları endişelendirdi.

Cumhuriyetçiler sitemlerini ifade etmek için ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak sızdırılan ses kaydında geçen iddiaların doğruluğunun araştırılması için resmi bir soruşturma açılması talebinde bulundular.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden 19 kişi, Kerry’nin halihazırda ABD Başkanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olduğunu ve konumundan ötürü gizli istihbarat bilgilerine doğrudan erişimi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler, Viyana görüşmeleri ışığında Zarif’e yeni gizli bilgiler sızdırmasından endişe ettiklerini belirterek Biden’a soruşturma bitene dek eski Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliğini askıya alması için çağrıda bulundular.

Söz konusu mektupta “Bölgedeki en önemli müttefiklerimizden biri olan İsrail hakkındaki hassas bilgilerin bizim düşmanımız olan, terörü finanse eden ve binlerce ABD askerini öldürmek, yaralamak ve sakat bırakmaktan sorumlu olan bir devlete kasıtlı veya kasıtsız olarak ifşa edilmesi, Bakan Kerry’i yönetiminizden çıkarmanız için geçerli bir sebep” ifadeleri yer aldı.

Kerry’nin aleyhindeki iddiaların yalan olma olasılığını öne süren ancak bu olasılığı, yönetimin nükleer anlaşmaya geri dönme çabalarına karşı değerlendiren Cumhuriyetçiler “İddiaların yalan olduğu kanıtlanırsa bu, İranlı yetkililerin dürüst olmayan kişiler olduğunu açıkça göstermiş olur. Bu yüzden yönetiminizden ABD’nin geleceği ile ilgili müzakerelerde İran’a karşı temkinli olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Mektuptan Cumhuriyetçilerin İran dosyasının ele alınış şekline karşı oldukları açıkça görülüyor. Zira Cumhuriyetçiler “Bakan Kerry’nin kısa vadeli, kusurlarla dolu siyasi bir gündem karşılığında uzun vadeli ulusal güvenliği koruma politikasını terk ederek ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına aykırı bir diplomasi yürütme konusunda uzun bir geçmişi var. En nihayetinde bu, müttefiklerimizi tehdit etti ve düşmanlarımızın güçlenmesine sebep oldu” dediler.

Mektubu yazanlar Biden’a soruşturmaların sonuçlarını beklerken Kerry’nin hassas gizli bilgilere erişimini durdurma çağrısında bulundular.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Kerry’nin Dışişleri Bakanı olarak hizmet süresi sona erdikten sonra Zarif ile söz konusu bilgileri vermek için iletişime geçip geçmediğini tespit etmek amacıyla Cumhuriyetçiler, Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) ABD vatandaşları ile İranlı yetkililer arasındaki telefon kayıtlarını incelemesi için hummalı bir çalışma yürütüyorlar.

Kerry’e yönelik endişeler sadece Kongre’deki Cumhuriyetçilerle sınırlı değildi. Nitekim eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da bilgi sızdırılmasından oldukça rahatsız olduğu görülüyor.

Pompeo, Fox News kanalı ile yaptığı röportajda “Görünüşe göre Başkan Donald Trump’a gelişmeler ile ilgili bilgi verdiğim sırada Kerry İsrail operasyonları ile ilgili istihbarat bilgilerini Zarif’e iletiyordu” ifadelerini kullandı.

Sızdırılan ses kaydında geçen bu iddiaları tamamen reddeden Kerry, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sizi temin ederim ki bu haber ve bu iddialar tamamen asılsız. Ne dışişleri bakanıyken ne de ondan sonra böyle bir şey olmuştur” ifadelerini kullandı.