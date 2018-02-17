Kalpler ritimlerle attı…

RİTMİ YÜKSEK KUTLAMA:

Girne’deki Retro Lounge’ta Sevgililer Gününü kutlayan konuklar Absolut Votka sponsorluğundaki Aphrodite Girls şovlar ve hareketli setler eşliğinde eğlenceye kapıldı.

Çiftlerin büyük bir heyecanla kutladığı Sevgililer Gününün gecesi Retro Lounge’ta coşkulu bir parti eşliğinde sabahlara taştı. Mekanın daimi DJ’i Ümit Akdeniz’in kabin başına geçtiği gecede temposu yüksek setler adeta çiftlerin kalp atışlarının tercümanı oldu.

Absolut Votka’nın sponsor olduğu gecede Aphrodite Girls Dance Show kutlamaya ayrı bir heyecan kattı. Çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği partiyi fırsat bilen arkadaş grupları da geceye akarak doyasıya eğlendi. Coşku dolu gecede gerek erkek gerekse kadın konukların şıklığına diyecek yoktu.

Hem Anti hem Valenti konseptinin yaşandığı partide Retro işletmecileri Gamze Yücel ve Özkan Kurşun Sevgililer Gününü kendi mekanlarında kutladı.