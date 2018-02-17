Başlık parası almak için erkek kılığına girdi

Garip olay Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde yaşandı. 2014 yılından beri erkek numarası yaptığı ortaya çıkan Krishna Sen (26) isimli kadın, numarasının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

İlk kez 2014 yılında evlenen Krishna’nın, birlikte olacağı kadınları Facebook üzerinden bulduğu ifade edildi. Krishna, kanunlarca yasaklanmış olmasına rağmen, Hindistan’daki gelenekler nedeniyle gelinin ailesinden para ve çeşitli hediyeler kabul ediyordu.

2017 yılında bir kez daha evlenen Krishna bu kez gelinin ailesinin yaptığı şikayetler sonucunda gözaltına alındı. Sorgusu sırasında erkek olduğu ortaya çıkan kadının yaptığı numaraya polisler bile inanamadı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Krishna’nın evlendiği kadınlarla cinsel ilişkiye girmediği, kalın bir ses tonuyla konuştuğu ve “kendinden emin bir erkek” gibi göründüğü ifade edildi.