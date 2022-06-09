Kalp krizinin verdiği hasarı onarması için yeni jel geliştirildi

Manchester Üniversitesi’nden uzmanlar, kalp krizi hasarına karşı direkt kalbe enjekte edilebilen bir jel geliştirdi.

Söz konusu jel, enjekte edilen hücrelerin yeni doku oluşturması için iskele görevi görüyor.

Geçmişte, kalp yetmezliğine karşı kalbe enjekte edilen hücrelerin yalnızca yüzde 1’i yaşamını sürdürüyordu. Peptit adı verilen aminoasitlerden üretilen yeni jel, stres halinde sıvı gibi davranıyor ve sonrasında katılaşarak çalışıyor. Bu, hücreleri, kalbe girerken yerinde tutuyor.

Enjekte edilen hücrelerin yeni bir dokuya dönüşebilmesi ve sonuçların başarılı olabilmesi için kan tedarikinin hayati önemine dikkat çekiliyor.