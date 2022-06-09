Turan Altay pazartesi imzayı atacak

Girne takımlarından Doğan Türk Birliği Teknik Direktör Caner Oshan’ın yerine Turan Altay ile anlaştı.

Konu ile ilgili DTB Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Dün akşam yaptığımız toplantı sonucunda Sayın Altay ile Doğan Türk Birliği A-Takımının yeni teknik direktörü olması konusunda antlaştık. İmza töreni pazartesi günü kulüp binamızda yapılacaktır. İmza töreninin saatini daha sonra sizlerle paylaşacağız”.