Spor
Turan Altay pazartesi imzayı atacak
Doğan Türk Birliği Teknik Direktör Caner Oshan’ın yerine Turan Altay ile anlaştı.
Girne takımlarından Doğan Türk Birliği Teknik Direktör Caner Oshan’ın yerine Turan Altay ile anlaştı.
Konu ile ilgili DTB Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Dün akşam yaptığımız toplantı sonucunda Sayın Altay ile Doğan Türk Birliği A-Takımının yeni teknik direktörü olması konusunda antlaştık. İmza töreni pazartesi günü kulüp binamızda yapılacaktır. İmza töreninin saatini daha sonra sizlerle paylaşacağız”.